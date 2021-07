Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La empresa de transporte ferroviario de Saigon reajustó el horario de los trenes para la ruta entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, en el contexto que esta metrópolis sureña implementará a partir de mañana a las 0:00 (hora local) el distanciamiento social de acuerdo con la Directiva 16/CT-TTg del Primer Ministro.Asimismo, el sector ferroviario decidió suspender las operaciones de los trenes SE3 y SE4 que parten de la estación de Hanoi a la de Saigon de los días 8 y 10 al 23 de este mes. A partir del 10 de julio, solo se explotarán los trenes SE7 y SE8 en la línea férrea Norte-Sur.En las próximas dos semanas, los trenes no recogerán ni dejarán pasajeros en las estaciones de Saigon y Tuy Hoa (Phu Yen), así como no recibirán viajeros en la ciudad de Di An (Binh Duong).Los pasajeros que poseen boletos para las rutas afectadas pueden contactar con su correspondiente estación antes de la hora de partida del tren para reclamar el reembolso del pasaje.Anteriormente, la empresa de Saigon decidió apoyar a los clientes que ya compraron los boletos pero no pueden realizar sus viajes porque se encuentran en áreas en cuarentena o localidades que implementan el distanciamiento social, para realizar el reembolso de boletos (sin cargo) por teléfono.En consecuencia, los pasajeros afectados pueden llamar a la línea directa 1900 1520 para recibir instrucciones, enviar mensajes de texto al número de teléfono 0932 114 900 o enviar su solicitud a través del sitio dsvn.vn (que requiere una tarifa).El importe del billete de tren será reservado para las próximas compras en el año. En caso que no se utilice o agote, ese dinero será reembolsado a partir del 1 de enero de 2022.Con el mismo motivo, Hanoi suspendió a partir de las 0:00 (hora local) de hoy los servicios de transporte público por vía terrestre, incluidos autobuses, taxis, autos de alquiler, vehículos turísticos y de ruta fija, a 14 provincias y ciudades, a saber: Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Khanh Hoa, Phu Yen, Dak Lak, Quang Ngai, Quang Nam, Da Nang, Thua Thien Hue, Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa y Ha Nam (excepto los coches contratados para el transporte de expertos, funcionarios y trabajadores de los parques industriales y fábricas).La ciudad solo permitirá la reanudación de esas actividades si no se registran nuevos casos del COVID-19 en la comunidad en los próximos 14 días o hasta nuevo aviso.El transporte público por vía terrestre desde Hanoi a otras provincias y ciudades, excepto las mencionadas, se detendrá a solicitud de los gobiernos locales o cuando se detecte un nuevo infectado del coronavirus./.