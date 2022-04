Hanoi (VNA)- El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam emitió una decisión sobre la organización de proyecciones de películas en conmemoración del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril), el Día del Trabajo (1 de mayo), la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo), y el natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).La cartera asignó al Departamento de Cine coordinar con el Estudio Nacional de Cine Documental y Científico, las compañías Vietnam Animation y Mi Di A, el Cine del Ejército Popular y las ciudades y provincias para efectuar las proyecciones en todo el país desde el 30 de abril al 22 de mayo.Los largometrajes incluyen “Chu oi dung lay me con” (Por favor, no te cases con mi madre), “Dong khoi tu cuu minh” (Levantamiento para autosalvarnos), “Hanh trinh ao dai Viet” (Viaje de túnica tradicional vietnamita) y “Ba cua Do do” (Abuela de Do do).Las proyecciones se realizarán en las localidades a medida que la pandemia de COVID-19 se controle, en pos de garantizar el cumplimiento de las normas del Ministerio de Salud en materia de prevención y control de enfermedades./.