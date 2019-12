Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Un evento de cuenta regresiva se iniciará a las siete horas de la noche del 31 próximo en el jardín de flores Ly Thai To, en el distrito de Hoan Kiem. Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar actuaciones ofrecidas por cantantes famosos como Phuong Uyen, Luu Huong Giang, Nhat Thuy, Dinh Manh Ninh y la banda Oplus, entre otros.En la Plaza de la Revolución de Agosto, un programa titulado "Countdown Party - Voyage of time" se prevé atraer a una gran multitud. El evento está programado desde las ocho de la noche del último día de 2019 hasta las 0:30 del primer de enero de 2020.En la Plaza de Dong Kinh Nghia Thuc, al lado del lago Hoan Kiem, se llevará a cabo el programa “Tiger Remix 2020 - Hanoi ” desde las cinco de la noche del 31 de diciembre hasta las 0:15 del primer de enero de 2020.Otros programas tendrán lugar en la calle Dinh Tien Hoang del distrito de Hoan Kiem, así como en los distritos de Thach That, Son Tay, Ha Dong, Nam Tu Liem y Cau Giay./.