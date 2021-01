Tra Vinh, Vietnam (VNA)- El Hospital de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares de la provincia survietnamita de Tra Vinh dio de alta hoy a tres pacientes del COVID-19 , incluido el caso 1435 que fue infectado con la nueva cepa del virus SARS-CoV-2.Bui Van Luan, director del centro clínico, precisó que los recuperados dieron negativo a la prueba del letal virus hasta un máximo de cinco ocasiones.Después del alta del hospital, los tres pacientes continuarán el periodo aislamiento durante 11 días en el área de cuarentena concentrada en el distrito de Chau Thanh, agregó.Los enfermos 1434 y 1435 ingresaron al hospital el 25 de diciembre de 2020, y el caso 1510, el 7 del corriente mes.Los primeros dos mencionados regresaron del Reino Unido e ingresaron al país a través del Aeropuerto de Can Tho, en el vuelo VN50. Los pacientes fueron aislados inmediatamente tras su llegada al aeródromo y dieron positivo en la primera prueba del COVID-19 el 23 de diciembre de 2020.En particular, el paciente 1435 contrajo la variante VOC202012/01 , que contiene la mutación de D614G y se propaga de manera más rápida que otras cepas.Mientras, el caso 1510 también regresó de Reino Unido a través del aeropuerto de Can Tho, en el vuelo VN50, y fue puesto en cuarentena inmediatamente tras su llegada al país. Los resultados de la segunda prueba el 7 de enero mostraron que el paciente había contraído el virus SARS-CoV-2 Tan pronto como los pacientes fueron dados de alta, el Hospital de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares de Tra Vinh realizó la desinfección del establecimiento y aisló, de acuerdo con las regulaciones vigentes, al personal médico que trató directamente a los enfermos./.