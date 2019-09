La elaboración de los artículos cerámicos de la aldea de Thanh Ha, en Hoi An (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La Nuoc Mam, o salsa de pescado , de la aldea de Nam O , en la ciudad de Da Nang, y la cerámica de Thanh Ha, en la ciudad de Hoi An, fueron reconocidas por el Ministerio vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo como patrimonios intangibles nacionales, según fuentes oficiales.Huynh Dinh Quoc Thien, director del Museo de Da Nang, afirmó que el reconocimiento contribuirá a preservar la fabricación de esa salsa de pescado de Nam O, en el entorno del rápido ritmo de urbanización en la localidad, así como a aumentar el ingreso de los artesanos y pescadores locales.Por su parte, Tran Ngoc Vinh, presidente de la Asociación de Procesadores de Nuoc Mam de Nam O, notificó que la aldea cuenta con más de 110 productores de ese rubro, los cuales todavía mantienen el uso de las técnicas y materiales tradicionales.Para su elaboración, se fermentan las anchoas por 12 meses con sal, en recipientes de terracota o barriles de madera, y se cosechan los meses entre marzo y julio.En 2018, se utilizaron unas 200 toneladas de pescado para producir 125 mil litros de esa salsa.Situado a unos 17 kilómetros al noroeste de la ciudad de Da Nang, en el pie del Paso de Hai Van, el pueblo de Nam O fue un destino famoso por su Nuoc Mam desde el siglo XIX.Mientras, el oficio de cerámica de la aldea de Thanh Ha, en el suburbio de Hoi An, también cuenta con unos cinco siglos de tradición.En el siglo XVII, esos productos se comerciaban con los mercaderes de Japón, China, y Europa.Hoy día, la elaboración de los mismos constituye uno de los oficios más antiguos que aún se preservan en Hoi An, sitio reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.Gracias a ese oficio, la aldea de Thanh Ha se convirtió en un destino popular en el mapa de Hoi An, y recibe alrededor de 100 turistas al día, así como cuenta con un parque de Terracota, construido para presentar al público las muestras e historias relacionadas con la cerámica ./.