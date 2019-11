Quang Nam, Vietnam (VNA) Doce actuaciones del canto religioso Chau Van bajo el tema “Diosas Madres, madres de la inmensidad” fueron presentadas en el Parque Temático de Hoi An, con el propósito de mostrar a los turistas nacionales y extranjeros este patrimonio cultural de Vietnam.Al presentar esta adoración por primera vez en Hoi An, los organizadores buscan enaltecer los valores culturales tradicionales a través del atuendo, la música y la actuación.A partir del siguiente mes, este evento especial será celebrado cada día 15 del calendario lunar.El culto a las Diosas Madres de los tres Reinos de los vietnamitas, incluidos los rituales, el canto Chau Van , la ceremonia de Hau Dong y los festivales, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en diciembre de 2016.Nguyen Duc Hien, subdirector del Instituto de Estudios Religiosos de Vietnam, afirmó que la veneración a estas deidades es una creencia endógena imbuida de la identidad nacional. A la vez, se trata de una mezcla de las religiones locales del pueblo vietnamita y de algunos elementos del taoísmo y el budismo, añadió.Comentó que las Diosas Madres, así como otras divinidades de los tres Reinos, no solo son venerados por los Kinh, la etnia predominante en Vietnam, sino también por otras minorías étnicas como Muong, Tay, Nung y Dao, entre otras, lo cual muestra el intercambio cultural, la unidad y la igualdad entre los pueblos de Vietnam./.