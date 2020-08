Los pacientes se recuperan del COVID-19 y reciben la alta médica (Fuente: VNA)

Ninguno de esos pacientes muestra signos de fiebre ni tienen dificultad para respirar, tras dar negativo en las pruebas del virus SARS-CoV-2 de tres a seis veces.Después de recibir el alta, se mantendrán aislados en sus domicilios durante los próximos 14 días, bajo el monitoreo del centro médico local.Entre los casos recuperados, se destaca el paciente 582, residente en el distrito de Hai Chau de Da Nang, que padecía enfermedades subyacentes graves como hipertensión, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica, y se sometió a cuidados intensivos durante más de dos semanas, incluidos ECMO y plasmaféresis.De acuerdo con el doctor Tran Thanh Linh, subjefe del Departamento de Reanimación de Emergencia del Hospital Cho Ray, el paciente ya se recuperó más del 90 por ciento.El brote de COVID-19 en Da Nang está básicamente controlado, destacó el médico, y reiteró que es probable que el número de los pacientes que reciban el alta médica sea mayor que el de los hospitalizados, lo que reducirá la carga sobre el sector de salud y los galenos en la primera línea de combate contra la epidemia.El mismo día, el Departamento de Salud municipal anunció el historial de viaje de un nuevo caso positivo en la ciudad, la propietaria de un café de 68 años en el distrito de Ngu Hanh Son, quien acudió a los mercados de Bac My An y Ha Than, los días 19 y 23 de agosto, respectivamente.Con anterioridad, Da Nang llevó a cabo las pruebas del virus para los comerciantes y sus familiares que residen en los alrededores de los mercados en la ciudad, en las cuales se detectaron cuatro casos del COVID-19 en el distrito de Thanh Khe, cuya vía de contagio se desconoce./.