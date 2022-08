Expertos evalúan en la cascada de Ban Gioc (Fuente: VNA)

Cao Bang, Vietnam (VNA)- Una delegación de especialistas para reevaluar el título de Geoparque Mundial de la UNESCO realizó una indagación sobre la preservación de Non Nuoc Cao Bang de Vietnam, en esta provincia norteña del país indochino.Durante el proceso de reevaluación de los destinos de Non Nuoc Cao Bang, la comitiva encabezada por Artur Sa, experto sénior y Presidente de la Red Global Europea de Geoparques, acumuló documentos y propuso diversas sugerencias sobre la base de las leyes de Vietnam para el desarrollo del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).En ese sentido, los expertos sugirieron exhibir información sobre la red global de geoparques en tableros de información en Non Nuoc Cao Bang e intensificar la educación comunitaria para estudiantes sobre el cambio climático y desastres naturales e información sobre el Programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al respecto.Por otra parte, recomendaron centrarse en preservar los dialectos de las etnias minóricas. Los paneles informativos pueden agregar el dialecto de las minorías Tay, Nung o Dao; a la par de abrir cursos de enseñanza de inglés básico para que los socios puedan introducir los productos turísticos, a la par de estimular la participación de la comunidad en el desarrollo del Geoparque global Non Nuoc Cao Bang Al referirse a la biodiversidad, abogaron por coordinarse estrechamente con los departamentos, agencias, especialmente el sector de agricultura, y el Comité administrativo del Parque Nacional Phia Oac-Phia Den (en el distrito de Nguyen Binh) para brindar información sobre la fauna, flora y biodiversidad; además de adoptar medidas destinadas a preservar y renovar la villa roja en la comuna de Thanh Cong, convirtiéndola en un centro multifuncional para conservar la biodiversidad y la cultura.Expresaron el deseo de que Cao Bang continúe coordinando y preparando todos los documentos para albergar la Conferencia de Geoparques de Asia y el Pacífico en 2024.A su vez, el vicepresidente del Comité Popular provincial Le Hai Hoa agradeció los esfuerzos de la delegación de expertos en la reevaluación del Geoparque Global de la UNESCO Non Nuoc Cao Bang.Hai Hoa expresó la esperanza de que, a través de los canales apropiados, la delegación de expertos llame a las organizaciones extranjeras a continuar invirtiendo en Cao Bang, para que las personas puedan beneficiarse del "color verde" del bosque mediante programas y acciones prácticas.Subrayó que Cao Bang se empeña hoy en implementar programas como atracción de inversión europea en el cultivo de especias en áreas de minorías étnicas para favorecer los medios de vida de esos grupos, y también en mejorar la conciencia de la población sobre la preservación del geoparque./.