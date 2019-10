Hanoi, (VNA) La pintura en seda es un arte tradicional de Vietnam que va perdiéndose en el mundo moderno. En los últimos años, un grupo de pintores jóvenes se esfuerza para brindar una nueva energía a ese arte.

Una obra de la artista Nguyen Thu Huyen (Foto: VNA)

La elegancia de la flor de loto y la sutileza de seda representan la belleza tradicional y al mismo tiempo reflejan la creatividad y la delicadeza de los artistas.



Compartiendo el deseo de promover los valores de la pintura en seda, los amantes del arte se reúnen cada fin de semana en esta pequeña casa en Hanoi para crear nuevas obras.



La residente local Trinh Ngoc Le expresó: “Me encantan la pintura en seda, la pureza y el resplandor de cada textura en la superficie de la tela, así como la manera en que las acuarelas se derraman sobre el material. La pintura también me brinda paz interior.”



Mientras, Le Thu Huong precisó que aquí los estudiantes aprenden técnicas para crear las pinturas en seda, de manera que la belleza del material precioso brilla aún más.



Los artistas jóvenes no solo heredan las antiguas técnicas, sino que también adoptan cambios para modernizar ese arte. Puedes imaginar que la nueva técnica consta de teñir repetidamente el material con las acuarelas. Los pintores pueden limpiar la seda y pintar cuantas veces quieran, lo que resalta aún más la suavidad y el brillo de la tela.



De acuerdo con Than Van Cuong, pintor del centro de bellas artes Yet Kieu, en el centro se utiliza la seda producida en las aldeas de oficio tradicional de Vietnam.

Un rasgo de ese material es la baja densidad del tejido, por eso es difícil controlar los colores en la tela. Entonces las técnicas de pintura constituyen un legado que se debe conservar y desarrollar, afirmó.



Si en tiempos antiguos los pintores utilizaba la seda, un símbolo de la riqueza, para realizar retratos de miembros de la realeza, en la actualidad ese material, considerado el rey de las fibras, renace gracias a la creatividad e inspiraciones personales de los artistas jóvenes, quienes buscan incansablemente preservar y promover los valores de este arte tradicional./.