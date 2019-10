Foto de ilustración (Fuente: baomoi.com)

Un total de seis largometrajes daneses, los cuales obtuvieron premios tanto nacionales como internacionales, se proyectan en el Centro Nacional de Proyección Cinematográfica, en Hanoi, y el teatro Cinestar, en Ciudad Ho Chi Minh.Se trata de Land of Mine (Bajo la Arena), Across the Waters (Del Otro Lado del Mar), The Hunt (La Caza), Long Story Short (Una Larga Historia Corta), Key House Mirror (Llave, Casa y Espejo), y A Hijacking (Secuestro).Particularmente, The Hunt ganó en 2012 el premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes, mientras que Land of Mine también fue nominada en los Óscar 2017 entre las mejores películas extrajeras.Un evento similar se celebró anteriormente, en julio pasado, en las ciudades centrales de Hue y Da Nang./.