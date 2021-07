Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam registró desde las 13:00 hasta las 18:00 (hora local) de hoy 852 casos nuevos de COVID-19, de ellos tres son importados, quienes fueron puestos en la cuarentena inmediatamente tras su ingreso al país, informó el Ministerio de Salud.



De acuerdo con la misma fuente, 546 de los pacientes autóctonos provienen de Ciudad Ho Chi Minh, 186 de Binh Duong, 49 de Long An, 19 de Dong Thap, 15 de Phu Yen, y los restantes, de Hanoi y otras localidades como Hung Yen, Can Tho, An Giang, Da Nang, Tra Vinh, Kien Giang.



De los portadores correspondientes a la transmisión local, 759 fueron detectados en la zona de cuarentena o bloqueadas.



Con la suma de esta tarde, el país reporta dos mil 301 casos nuevos en la jornada de hoy, cinco de ellos provienen del exterior.



De tal manera, Vietnam acumula hasta el momento 34 mil 500 infectados, de ese grupo, mil 945 son importados.



En tanto, hasta la fecha, alrededor de 10,339 millones de personas fueron sometidas a la prueba para la detección del COVID-19. Mientras, casi 3,784 millones de personas recibieron la primera dosis de vacuna, y cerca de 280 mil 400 individuos ya la segunda.



Con 222 recuperados en el día de hoy, la cifra de los que recibieron el alta médico en el país ascendió a nueve mil 553.



Entre los pacientes que reciben aún tratamiento en centros médicos, 502 dieron negativo al menos una vez en la prueba para detectar el coronavirus.



Según el Ministerio de Salud, las cinco víctimas mortales del COVID-19 de hoy, que se reportan en Ciudad de Ho Chi Minh y las provincias de Dong Nai y Bac Giang, son pacientes con enfermedades subyacentes graves.



Las personas mayores de 18 años pueden registrarse para vacunarse contra el coronavirus a través del Portal de Inmunización del COVID-19 según el enlace https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person, o de la aplicación “So suc khoe dien tu” (Libro electrónico de salud) en teléfonos móviles.

La cartera también exigió a las personas cumplir las regulaciones de prevención y control del coronavirus, especialmente el protocolo sanitario 5K (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica)./.