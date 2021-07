Médico toma muestra para realizar prueba de COVID-19 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam registró esta mañana dos mil 821 nuevos casos del COVID-19, detectados principalmente en Ciudad Ho Chi Minh (mil 715), según el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la misma fuente, los otros portadores del virus SARS-CoV-2 residen en las provincias de Binh Duong (406), Long An (179), Dong Nai (159), Tay Ninh (139), Ba Ria-Vung Tau (52), Dak Lak (37), Vinh Long (31), Khanh Hoa y Kien Giang (18 en cada localidad), Phu Yen y Dong Thap (15 en cada provincia), An Giang (10), Hau Giang (ocho), Can Tho (seis), Nghe An (cuatro), Binh Dinh (tres), Bac Lieu y Dak Nong (dos en cada localidad), además de Lang Son y Hanoi (con uno en cada localidad).

A partir del 27 de abril pasado, cuando estalló la cuarta ola del coronavirus en el país, se confirmaron 119 mil 863 pacientes, de los cuales 24 mil 683 se recuperaron.

Por el momento, se han administrado más de cinco millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y más de 496 mil personas completaron el ciclo de dos inyecciones.

El Ministerio de Salud también exigió a los pobladores cumplir las regulaciones de prevención y control de la pandemia, especialmente el protocolo sanitario 5K (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica).

Hasta la fecha, el Fondo de Vacunas contra el COVID-19 de Vietnam recibió alrededor de 364 millones de dólares aportados por unos 489 mil organizaciones e individuos./.