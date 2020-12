Vietnam presidió un debate abierto sobre la situación Palestina-Israel en enero pasado (Foto:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam cumplió con éxito el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en el primero de los dos años de su mandato, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores del país indochino Le Hoai Trung.El funcionario reiteró tal afirmación al presidir una reunión del Grupo de Trabajo Interdisciplinario efectuada la víspera para evaluar el desempeño del país en esa instancia de la ONU este año y trazar orientaciones para el futuro.En ese sentido, destacó que Hanoi cumplió los requisitos establecidos y contribuyó activamente a las actividades de esa institución, lo que coadyuvó a la creación de un entorno internacional favorable para el desarrollo y la integración internacional de Vietnam, a la par de fortalecer sus relaciones bilaterales con otros países.La participación y las contribuciones del país del Sudeste Asiático en el Consejo de Seguridad son valoradas positivamente por la prensa, los medios de comunicación y expertos extranjeros, lo que consolida la confianza de las masas y los funcionarios en los lineamientos y políticas exteriores del Partido y el Estado, especialmente ante los preparativos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.En la ocasión, Hoai Trung propuso numerosas medidas y orientaciones importantes para continuar mejorando la postura de Vietnam en el Consejo de Seguridad, y expresó el deseo de fortalecer la coordinación e intercambio de información en el estudio, pronóstico y asesoramiento de políticas relacionadas, con el objetivo de garantizar el buen desempeño del país indochino en 2021, especialmente cuando asume el papel de Presidente de la entidad por segunda vez en abril venidero.Vietnam logró muchos resultados notables en el Consejo de Seguridad, particularmente al ejercer con éxito el cargo de presidente rotativo en enero pasado y organizar exitosamente la sesión de discusión abierta "Promover el cumplimiento de la Carta de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacionales", con la participación de 111 oradores de 106 países.Bajo el liderazgo de Vietnam, por primera vez, el Consejo de Seguridad adoptó una Declaración Presidencial de cumplimiento de la Carta de la ONU.Como titular de ese organismo en enero de 2020, Vietnam también organizó una reunión sobre cooperación entre la ONU y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la primera sobre ese tema que se discute en ese ente.Además, Hanoi demostró su liderazgo al presidir la reunión de los 10 miembros no permanentes (E10) y las cinco naciones integrantes no permanentes recién elegidas (I5) del Consejo de Seguridad y la conferencia internacional “Fortalecimiento del papel de la mujer en la construcción y fomento de la paz: de compromisos a resultados”, evento destacado y a escala global de 2020 que contribuyó a promover la Agenda de las Mujeres, la Paz y la Seguridad.Vietnam participó activamente en el manejo de asuntos en el Consejo de Seguridad sobre el espíritu de independencia, autonomía, positividad, responsabilidad y equilibrio, demostrando claramente su valor, independencia y postura diplomática, en apoyo al cumplimiento de la Carta de la ONU y los principios fundamentales del derecho internacional./.