Hanoi (VNA)- Vietnam desea profundizar sus nexos con la Unión Europea y con cada estado miembro de la agrupación continental, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, al recibir hoy en Hanoi a Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA).El titular del Legislativo destacó que la visita de Bernd Lange a Vietnam se produce en un momento en que los campos de cooperación entre Hanoi y la Unión Europea (UE) avanzan con buen ritmo, especialmente después de dos años de implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA).Aunque el Tratado de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) solo es ratificado por 12 países del bloque y aún no ha entrado en vigor, las empresas e inversores europeos siguen prestando atención al mercado del país indochino, precisó.Dinh Hue también reiteró la esperanza de que la UE apoye la candidatura de Vietnam al puesto de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2023-2025 y continúe reforzando la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ).Solicitó a la UE que siga promoviendo la cooperación bilateral en el sector de energía y la lucha contra el cambio climático, especialmente en la transición energética equitativa, ayudando a Vietnam a cumplir sus compromisos en la 26 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26), así como en la transformación digital.Las dos partes deben intercambiar y abordar oportunamente los problemas surgidos en el proceso de importación y exportación de bienes, especialmente el ingreso de los productos agrícolas, forestales y pesqueros de Vietnam al mercado de la UE, continuó.Al referirse a los esfuerzos de Vietnam para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), patentizó los esfuerzos del país para implementar drásticamente los compromisos internacionales en ese campo, y dijo que el proceso requiere una hoja de ruta y el apoyo de los socios internacionales, incluida la UE.Bernd Lange subrayó q ue Vietnam siempre ha sido un socio confiable del bloque europeo y ambas partes gozan de estrechos nexos reflejados en los acuerdos rubricados como el EVFTA y el Acuerdo Marco de Asociación y Cooperación Integral.Al enfatizar el importante papel de Vietnam en la comunidad de la ASEAN, el funcionario apuntó la disposición de la UE de apoyar el papel de Hanoi en otras organizaciones internacionales./.