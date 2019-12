Manila, 08 dic (VNA)- El equipo de fútbol femenino de Vietnam defendió hoy con éxito su trono en los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático, tras vencer a Tailandia con un marcador 1-0 en la final de la edición 30 de este evento regional.

La once La once vietnam ita defendió el trono en los SEA Games 30 (Fuente: VNA)

Pese a varias oportunidades durante los 90 minutos oficiales, las futbolistas de Vietnam y Tailandia no pudieron meter ningún gol en portería contraria, lo que llevó el partido al tiempo extra.



Al comienzo del primer período extra, Hai Yen remató con un cabezazo para vencer a la portera Waraporn, lo que hizo explotar las gradas “rojas” en el estado de Rizal Memorial.



Pese a los grandes esfuerzos en el tiempo restante, las tailandesas no pudieron “deponer” a Hai Yen como la autora del único tanto del partido.



Se trata de la sexta vez que el fútbol femenino vietnamita se corona en los SEA Games, lo que hizo cambiar también el balance de 5-5 con Tailandia en las últimas 10 ediciones del evento deportivo regional. El “puntaje” actual es 6-5 a favor de Vietnam.



De esa manera, el equipo de fútbol femenino de Vietnam se convirtió también en la once más exitosa en el fútbol femenino en los SEA Games, mientras que Tailandia ocupa el segundo lugar con cinco preseas doradas./.