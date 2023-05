Los gimnastas vietnamitas Hoang Gia Bao, Le Hoang Phong y Nguyen Che Thanh compiten en la categoría de trío, logrando 19,267 puntos (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) - Los gimnastas vietnamitas obtuvieron un triplete de oros, mientras que la ciclista Nguyen Thi That ganó una medalla dorada en la jornada de competencias de hoy de los 32 Juegos Deportivos del Sudestes Asiático (SEA Games 32), en curso en Camboya.



Phan The Gia Hien superó a los demás competidores en el individual aeróbico masculino. Su actuación le valió 19.450 puntos para subir al podio más alto.



Su compañera de equipo, Tran Ha Vi, también tuvo una destacada actuación en el individual aeróbico femenino para llevarse el segundo oro del día. La deportista obtuvo 18.366 puntos, dejando atrás a la tailandesa Chawisa Intakul (17.716 puntos) y a la filipina Charmaine Estaras Dolar (17.300 puntos).



El equipo completó su hat-trick minutos después cuando Hoang Gia Thanh Bao, Le Hoang Phong y Nguyen Che Thanh ganaron el evento de trío con 19.267 puntos.



En ciclismo, la campeona asiática Nguyen Thi That defendió su título en un tiempo de 2 horas 48,39 minutos en una distancia de 100,4 kilómetros.

La atleta Nguyen Thi That (camiseta roja) supera a los competidores de Tailandia y Camboya para terminar primera. Fuente: VNA



En billar, Vietnam aseguró un oro y una plata en la carambola a una banda femenina después de que Le Thi Ngoc Hue y Phung Kien Tuong disputaran la final.

Mientras tanto, el pesista Lai Gia Thanh conquistó otra medalla de oro para Vietnam después de ganar en la categoría masculina de 55 kilogramos.

Vietnam espera ganar entre 30 y 40 medallas de oro en los días restantes de la mayor cita deportiva regional./.