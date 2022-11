Hanoi (VNA)- Una serie de exposiciones de obras vietnamitas contemporáneas se exhiben hasta finales de noviembre en el marco del Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2022.En el Centro de Cultura y Arte en el número 22 de la calle Hang Buom, distrito céntrico de Hoan Kiem, Hanoi, se encuentra una serie única de exhibiciones de arte contemporáneo inspiradas en la herencia vietnamita, y la historia de 40 personas y grupos de artistas contemporáneos en la ciudad capital.La exposición presenta ocho espacios de arte principales, incluida la instalación de arte "Cometas de hadas"; el espectáculo de artefactos "Memorias en 22 Hang Buom", la instalación de linternas "Encuentro entre el pasado y el presente", la instalación de arte "Cinco elementos", el espacio de instalación de juegos 3D "Aire skylen", entre otros.En consecuencia, “Cometas de hadas” presenta imágenes de cometas creadas por los artistas Quan Hang Cao y Le Thanh Binh combinadas con una instalación de sonido del artista Tri Minh.La laca, la seda y obras de arte hechas con papel Do (el papel está hecho del polvo de un árbol llamado “do”) en la exposición de pintura “Hada y dragón” se crean en base a la imagen de un hada montando un dragón en casas comunales de aldeas antiguas en Vietnam.Mientras tanto, la instalación de faroles “Encuentro entre el pasado y el presente” utiliza 36 faroles con el tema de las pinturas populares. Están dibujadas a lápiz en combinación con la técnica gráfica del artista Xuan Lam, radicado en Hanoi, despertando una belleza cultural olvidada en la vida moderna.La instalación de “Cinco Elementos” presenta una serie de obras realizadas mediante la técnica de impresión de cianotipia sobre seda, lo que demuestra la destreza artesanal y la capacidad estética de los artesanos vietnamitas.Do Dinh Hong, director del Servicio de Cultura y Deportes de Hanoi, dijo que la serie de actividades culturales en el Centro Cultural de Hang Buom contribuye a afirmar los recursos creativos del municipio. Este es un gran producto de creación conjunta de artistas, diseñadores creativos y expertos en muchos campos diferentes, como arquitectura, bellas artes, música, teatro y tecnología, entre otros, para transmitir la inspiración creativa a la comunidad.La serie de exposiciones se extenderá hasta finales del 30 de noviembre con entrada gratuita.Paralelamente al evento, habrá algunos seminarios, diálogos y charlas para aumentar la interacción entre los autores y el público, incluido el seminario “Promoción de comunidades creativas jóvenes y producción digital en Hanoi”, que tuvo lugar el 13 de noviembre; el diálogo entre el artista Nguyen The Son y Tran Hau Yen The y el público sobre la exposición “Hada y Dragón” y el Seminario “De los Patrimonios Culturales al Diseño y el Arte” que tendrán lugar el 18 de noviembre. VNA/PCV