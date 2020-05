Hanoi, 29 may (VNA)- El Banco Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) fue honrado como entidad bancaria con mejores préstamos para la vivienda en el país indochino este año.

Foto de ilustración (Foto: VNA)

El título fue entregado a Techcombank en fechas recientes por la prestigiosa revista The Asian Banker.Las soluciones únicas de préstamos hipotecarios del Techcombank fueron capaces de impulsar la adquisición y la satisfacción del cliente, valoró The Asian Banker.El director de Investigación de The Asian Banker, Mobasher Kazmi, observó que Techcombank pudo diferenciarse de sus competidores en el mercado hipotecario seleccionando soluciones flexibles de préstamos basadas en un profundo conocimiento de sus clientes y abordando sus necesidades, como plazos de préstamos más largos de hasta 35 años, plazos de pago flexibles, paquetes de tasas de interés diversificadas y límite de crédito preaprobado.Utiliza un enfoque de cadena de valor de extremo a extremo y trabaja en estrecha colaboración con los principales desarrolladores inmobiliarios del país, destacó.Como tal, el banco ha asegurado la mayoría de las acciones de cartera de Vingroup en Vietnam y ha generado un fuerte crecimiento en la adquisición de nuevos clientes y la cartera de préstamos, indicó.La entidad bancaria fue fundada en 1993 con un fondo inicial de un millón de dólares y, hasta la fecha, sus activos alcanzaron ocho mil 200 millones de dólares, de ellos más de 444 millones son de capital reglamentario.Cuenta con siete mil empleados, 301 sucursales, mil 300 cajeros automáticos y brindan servicios a cerca de tres millones 300 mil clientes individuales y 45 mil empresariales./.