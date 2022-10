Hanoi (VNA)- Seis disciplinas de la Universidad Nacional de Hanoi aparecieron en el ranking mundial de las mejores universidades por materias 2023, confeccionado por la organización de clasificación Times Higher Education (THE), según fuentes oficiales.De acuerdo con la Universidad Nacional de Hanoi, en esta lista, el centro docente vietnamita continúa manteniendo cuatro disciplinas como en el ranking del año pasado y sumó dos materias más, las denominadas Negocio-Economía y Ciencias de la Vida.En concreto, las disciplinas de Negocio-Economía y Ciencias de la Vida se califican en el puesto 501-600, las de Ciencia de la Computación y Ciencias Sociales entre 601-800 y las de la Ingeniería y Ciencias Físicas entre 801-1000.THE WUR por materias clasifica 11 campos de universidades sobre la base de resultados de encuestas (realizadas de forma independiente por THE ), la base de datos de publicaciones científicas en el sistema Scopus (bajo la Editorial de Elsevier) y los datos proporcionados por las instituciones de educación superior.Los mencionados resultados se basan en cinco criterios, a saber: Citaciones, Ingresos de la Industria, Perspectiva Internacional, Investigación y Enseñanza.A través de los períodos de clasificación, la Universidad Nacional de Hanoi muestra cada vez más su posición en la formación multidisciplinaria al aumentar continuamente el número de campos clasificados de dos (en 2020), tres (en 2021), cuatro (en 2022) y el ranking de 2023 con un gran avance de seis campos.Con anterioridad, el día 12 de este mes, la organización de clasificación THE también anunció la lista de clasificación de las universidades mundiales THE WUR 2023, en las que la Universidad Nacional de Hanoi mantuvo una posición entre las 1001-1200 mejores del mundo y registró un crecimiento en la calidad de la investigación científica y de la enseñanza./.