El viceprimer ministro de Vietnam, Vu Duc Dam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Vu Duc Dam, pidió hoy a todas las personas cumplir estrictamente el mensaje 5K (Mascarilla- Desinfección-Distanciamiento-Sin Multitudes-Declaración Médica) orientado por el Ministerio de Salud, y sobre todo el uso de mascarilla en espacios públicos, para prevenir el contagio del COVID-19.Al presidir una reunión de la Dirección Nacional para la Prevención y el Control de la pandemia, el subjefe del Gobierno advirtió sobre los desarrollos complicados de la enfermedad en varias naciones colindantes con Vietnam como Laos y Camboya, mientras en el país se detectaron cepas del virus SARS-CoV-2 con un nivel de contagio mucho mayor que antes.El número de los infectados en la comunidad aumenta cada día en algunas provincias y ciudades (442 casos calculados a partir del 27 de abril), dijo, y señaló cuatro fuentes de infección del COVID-19 en la ciudad de Da Nang, las provincias de Yen Bai, Hai Duong, y el Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales en el distrito de Dong Anh, en las afueras de Hanoi.Además, es posible que se detecten otros focos en la comunidad que no conocemos, por lo que debemos estar muy atentos, especialmente en las localidades donde no se han registrado casos del coronavirus, dijo Duc Dam.Hizo hincapié en que hasta finales del año, no hay una vacuna masiva disponible, por lo que la inmunidad comunitaria resulta limitada.Las localidades deben sancionar estrictamente a las personas que salgan la calle sin mascarilla e incumplan las normas para prevenir la epidemia, recalcó.Reiteró la estrategia constante de Vietnam en la lucha contra el COVID-19 que consiste en la vigilancia estricta de la frontera y las personas que deben cumplir la cuarentena concentrada bajo supervisión médica, con el fin de frenar el contagio en la comunidad, además de detectar lo más rápido posible los casos infectados, rastrear los contactos F1, F2, F3, y utilizar diferentes métodos de prueba en lugares de alto riesgo como hospitales y sitios que concentran a un gran número de personas.Al detectar casos sospechosos del COVID-19, se debe zonificar el lugar de manera inmediata, reiteró, y afirmó que hasta el momento, Vietnam sigue controlando bien la epidemia.Por su parte, el ministro de Salud, Nguyen Thanh Long, ratificó la necesidad de hacer pruebas rápidas de antígenos y de anticuerpos para los inmigrantes en las zonas de cuarentena en aras de adoptar una respuesta rápida.Los hospitales con más de 300 camas deben tener un laboratorio de RT-PCR en tiempo real para cubrir la necesidad urgente de los test para la detección del virus. /.