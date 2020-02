El viceprimer ministro de Vietnam Vu Duc Dam (Fuente: VNA)

En la reunión del Comité Directivo Nacional para la prevención y lucha contra la epidemia de nueva cepa de coronavirus ( COVID-19 ) efectuada esta mañana, Duc Dam sugirió que las autoridades y las escuelas deben implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad.Además, subrayó, es preciso enfocarse en guiar y transmitir a los padres y estudiantes tranquilidad ante de la enfermedad.El subjefe del Gobierno vietnamita señaló también que no se permite el regreso de los alumnos a las aulas mientras sus padres estén preocupados por el riesgo de la pandemia.Asimismo, pidió a los ministerios, sectores y localidades que continúen implementando las tareas en la lucha contra esta pandemia, garantizando la seguridad en las escuelas, además de mantener informado al pueblo.Hasta el 13 de febrero, 16 provincias y ciudades decidieron enviar a los estudiantes de regreso a la escuela el 17 de febrero, incluidos Ca Mau, Dong Nai, Soc Trang, Dac Lac, Dak Nong, Tay Ninh, Hau Giang, Binh Phuoc, Can Tho, Ha Nam, Da Nang, Yen Bai, Ha Tinh, Thai Nguyen, Lang Son y Dong Nai.En particular, la provincia norvietnamita de Vinh Phuc mantendrá interrumpido el curso escolar hasta el próximo 22 de febrero.Hasta el momento, Vietnam reportó 16 personas afectadas por el coronavirus, 11 de ellas en la provincia de Vinh Phuc. No obstante, siete de los pacientes recibieron ya el alta médica y de las 871 muestras analizadas para descartar casos sospechosos, 758 dieron negativas. /.