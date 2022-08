El vicecanciller vietnamita Ha Kim Ngoc participa en el Debate General de la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (Foto: VNA)

Nueva York (VNA)- Vietnam afirmó su respaldo al uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos, durante una sesión de discusión de las Naciones Unidas (ONU) sobre la lucha contra la proliferación de la energía nuclear y el cambio climático.En la cita, efectuada la víspera en Nueva York en el marco del Debate General de la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el vicecanciller vietnamita Ha Kim Ngoc enfatizó los compromisos de Hanoi en la 26ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (OCOP), especialmente la meta de lograr cero emisiones netas para 2050.El funcionario valoró los potenciales y beneficios de la energía nuclear, pero dijo que el desarrollo de esa tecnología debe garantizar los estándares internacionales de seguridad y cumplir las normas de inspección nuclear.Vietnam cumple seria y plenamente sus obligaciones nacionales con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y se compromete a continuar apoyando el papel central de la entidad en el uso pacífico de la tecnología nuclear , destacó.El mismo día, Kim Ngoc se reunió con Volker Turk, secretario general adjunto de política de la ONU, y los jefes de las delegaciones del Reino Unido, Kirguistán, Noruega, Rumania, Eslovenia y Australia para intercambiar acerca de los asuntos bilaterales, así como la situación internacional y regional, prioridades a promover en la Conferencia de Revisión y la cooperación en foros multilaterales, especialmente en la ONU.El representante vietnamita aseveró la política consistente de Hanoi en la promoción del equilibrio de los tres pilares del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y subrayó que los países deben continuar impulsando el proceso de erradicación completa de las armas nucleares y realzar el derecho de los estados de utilizar la energía al respecto con fines pacíficos.También enfatizó el importante papel del derecho internacional y la Carta de la ONU en la política exterior de Vietnam, al considerarlos una base para las actividades de la comunidad internacional en el contexto actual, e hizo hincapié en la disponibilidad del país indochino de cooperar y abrir el diálogo con otros socios en los foros internacionales.En particular, manifestó la esperanza de que los países apoyen la candidatura de Vietnam al Consejo de Derechos Humanos de la mayor organización mundial para el mandato 2023-2025. /.