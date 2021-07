Analizan pruebas del COVID-19 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam detectó esta mañana 151 nuevos casos del COVID-19, incluidos 147 por contagio local y cuatro importados que fueron trasladados a una zona de cuarentena inmediatamente después de su ingreso al país, según informó el Ministerio de Salud.

Ciudad Ho Chi Minh registró 118 contagios, seguida por las provincias de Phu Yen (10), Dong Nai (cinco), An Giang (cuatro), Long An (tres), Nghe An (dos) y Dong Thap (dos), además de Ha Tinh, Khanh Hoa y Binh Phuoc, con uno en cada localidad.

Con esas cifras, el total de los infectados de la epidemia en Vietnam alcanzó hasta el momento 17 mil 727, incluidos 15 mil 905 del contagio local y mil 822 importados.

A partir del 27 de abril pasado, cuando estalló la cuarta ola de coronavirus en el país, se confirmaron 14 mil 335 pacientes, de los cuales cuatro mil 473 se recuperaron. Desde el 29 de abril se realizaron pruebas a más de 7,43 millones de personas.

Las 14 provincias y ciudades sin contagios en las últimas dos semanas son Yen Bai, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho y Ha Nam.

De los pacientes que reciben tratamiento en establecimientos médicos, 260 dieron negativo una vez al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas, 138 en dos ocasiones y 89 hasta tres veces.

Además, el Ministerio de Salud exhorta a las personas a cumplir el protocolo sanitario 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) para frenar la propagación de la epidemia./.