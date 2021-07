Toman pruebas para detectar COVID-19 (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam amaneció hoy con mil 438 casos nuevos del COVID-19, todos por transmisión comunitaria y provenientes principalmente de Ciudad Ho Chi Minh (mil 71), informó el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la misma fuente, los otros portadores del virus SARS-CoV-2 residen en las provincias de Dong Nai (72), Dong Thap (66), Khanh Hoa (57), Binh Duong (53), Vinh Long (36), Phu Yen (22), Ben Tre (15), Binh Phuoc (10), Kien Giang (8), Can Tho (8), Hau Giang (7), Nghe An (6), Hanoi (3), además en Dak Nong, Lang Son, An Giang y Lam Dong, con uno en cada localidad.

De los portadores correspondientes a la transmisión local, mil 274 fueron detectados en la zona de cuarentena o bloqueadas.

De tal manera, Vietnam acumula hasta el momento 42 mil 288 contagios, 40 mil 296 de los cuales son autóctonos. En tanto, nueve mil 688 recibieron el alta médica.



Entre los pacientes que permanecen aún bajo tratamiento en centros médicos, 502 dieron negativo al menos una vez en la prueba del virus SARS-CoV-2.



Datos oficiales indican que el día de ayer, un total de 21 mil 815 personas recibieron la vacuna contra el COVID-19, por lo que el número de dosis utilizadas en el programa de inmunización ascendió a más de 4,18 millones.



La cartera también exigió a las personas cumplir las regulaciones de prevención y control del coronavirus, especialmente el protocolo sanitario 5K (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica)./.