Nueva York (VNA)- Vietnam respalda la ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), tanto de sus miembros permanentes como de los no permanentes, con el fin de garantizar una representación equitativa de los grupos regionales, sobre todo los que aún no tienen representantes o disponen de pocos representantes, incluidos los países en desarrollo.Así lo dijo la embajadora Nguyen Phuong Tra, subjefa de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas al intervenir la víspera en Nueva York en la primera sesión sobre la cuestión de la representación equitativa y el aumento del número de los miembros del CSNU, del proceso de negociaciones intergubernamentales (IGN) sobre la reforma de ese órgano multilateral del 77° Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.Según Phuong Tra, los desafíos que enfrenta el mundo, aunque no muestran signos de disminuir, son una fuerza impulsora para el cambio. Por lo tanto, dijo, los países deben aprovechar el momento e impulsar la reforma integral y profunda del CSNU para que ese órgano pueda cumplir plenamente su responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacional.La representante vietnamita destacó la importancia del diálogo y discusiones sobre la reforma del CSNU en el proceso de IGN, el cual, dijo, debe realizarse de manera transparente, con la participación plena y sobre la base del respeto a los intereses de los países.El proceso IGN se estableció en 2008 bajo la Decisión No. 62/557 de la Asamblea General de la ONU para negociar la reforma del CSNU en sus sesiones plenarias informales. Con la realización de tres a cinco reuniones anuales, se centraron sus discusiones en cinco temas claves que incluyen: tipos de miembros del CSNU, derecho de veto, representantes regionales, escala de expansión y métodos de trabajo y relaciones entre el CSNU y la Asamblea General de la ONU.En la actualidad, los grupos Asia-Pacífico (55 países) y África (54 países) son los menos representados, con tres escaños cada uno en el CSNU; mientras que el grupo de Europa Occidental y los estados occidentales posee cinco asientos, aunque solo integra a 29 países. /.