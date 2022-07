Hanoi (VNA)- Vietnam aún no ha registrado ningún caso de la viruela del mono, pero el riesgo de que la enfermedad ingrese al país es muy alto, vaticinaron expertos médicos.En una reunión efectuada la víspera en Hanoi para debatir medidas de respuesta a la epidemia, los delegados participantes explicaron que el riesgo se debe a la aparición de la viruela símica en muchos países, así como al conveniente y creciente aumento del intercambio de viajes entre Vietnam y el mundo.Por tal motivo, enfatizaron en la importancia de trazar planes para detectar e impedir la propagación de la enfermedad, y proteger al personal de la salud que está en alto riesgo de contagio.Con el fin de detectar y prevenir de manera proactiva los casos sospechosos de enfermedades infecciosas en las fronteras, el Departamento de Medicina Preventiva, del Ministerio de Salud, exhortó a las unidades pertinentes a desplegar seriamente actividades de cuarentena médica para las personas, vehículos y bienes conforme con las regulaciones vigentes.El Ministerio de Salud también instó a actualizar los planes para responder a enfermedades infecciosas en cada puesto fronterizo, lo que requiere la coordinación y participación de los organismos funcionales y agencias de salud locales para atender con prontitud posibles situaciones epidémicas.Vietnam se ubica actualmente en el Grupo 1, que comprende los países que no han reportado ningún caso de la viruela símica o no lo ha registrado en los últimos 21 días.Para este grupo de países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió activar o establecer un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Salud y otros sectores para fortalecer la preparación de respuesta a la viruela del simio y prevenir la transmisión de persona a persona.También exigió planificar y/o implementar intervenciones para evitar la discriminación contra los individuos o colectivos susceptibles a la viruela símica, con el objetivo de prevenir la transmisión silenciosa del virus en la comunidad.Recomendó establecer y fortalecer la supervisión epidemiológica de la viruela del mono , mejorar la capacidad de detección de la enfermedad, sensibilizar al público, aumentar la divulgación de información al respecto, y apoyar a los medios de comunicación en la evaluación del riesgo de transmisión en los sitios de congregación.A través de los canales locales establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se debe notificar de inmediato a la OMS los posibles casos de viruela símica , incluidos los sospechosos y confirmados./.