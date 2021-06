Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Desde una aldea de producción de sal, la industria salinera del distrito de Can Gio, en Ciudad Ho Chi Minh, se moderniza cada vez más. Sin embargo, la inestabilidad de los precios plantea desafíos para mantener el oficio tradicional y estabilizar la vida de sus trabajadores.



Desde hace muchos años, los salineros en la comuna de Lý Nhơn, en el distrito de Can Gio, han cambiado por completo a hacer sal cristalizada con la aplicación de la mecanización en la producción.



De acuerdo con Ngo Van Long, un salinero en la comuna de Ly Nhon, en comparación con el método tradicional de elaboración de sal, la nueva tecnología aumenta la productividad en un 30 por ciento y reduce el costo de mano de obra.

La aldea de producción salina de Ly Nhon tiene actualmente casi 500 hogares productores, que laboran en más de 980 hectáreas de sal, con una producción anual total de 90 mil toneladas.Había una cooperativa encargada de la compra y la comercialización de la sal en Ly Nhon, pero ya dejó de operar. En la actualidad, la localidad se enfoca en reorganizar la producción para aumentar la eficiencia.Según Doan Hoa Binh, vicepresidente del Comité Popular de Ly Nhon, las autoridades locales pidieron a los departamentos y agencias relevantes animar a los procesadores y comerciantes a aumentar la compra de sal de Can Gio , especialmente de los hogares productores tradicionales.Además de Ly Nhon, Can Gio también desarrolla la industria salinera en las comunas de Thạnh An y Long Hòa, con una superficie total de mil 500 hectáreas. A largo plazo, la localidad continuará apoyando a los salineros en la producción, transporte y comercialización de esos productos.Nguyen Hong Minh, subdirector de la Oficina de Economía del distrito de Can Gio, señaló que la localidad se centra en la aplicación de tecnología en la producción para aumentar la productividad y el ingreso de los salineros, y al mismo tiempo coopera con departamentos, empresas y cooperativas en otras provincias para promover la comercialización de esos productos.Además de venderse en las provincias vecinas, la sal de Can Gio también es llevada a muchos lugares para su producción y procesamiento, pero aún no tiene una marca comercial, por lo que es necesario la creación de una marca propia para convertirse en una especialidad local./.