Hanoi (VNA)- Durante las últimas 13 horas, Vietnam reportó hoy tres mil 977 casos nuevos del COVID-19, de ellos 27 importados y tres mil 950 infecciones detectadas en el país.Ciudad Ho Chi Minh sigue siendo la localidad con mayor cantidad de los casos infectados, con tres mil 326 pacientes, seguida por Dong Nai (99), Ba Ria-Vung Tau (63), Binh Duong (62), Dong Thap (46), Binh Thuan (31), Dak Lak (24), Can Tho (23), Binh Dinh (12), Ben Tre (nueve), Ninh Thuan (ocho), An Giang (siete), Phu Yen (cinco), Quang Ngai, Dak Nong y Hanoi (cuatro en cada localidad), Vinh Phuc, Quang Nam y Hau Giang (con tres), Ha Nam, Bac Lieu, Ha Giang, Lam ong, Nghe An y Ca Mau (con dos), Gia Lai y Thua Thien-Hue (con uno).Hasta las 19:00 (hora local) de hoy, el número de los infectados en Vietnam sumó 90 mil 934 casos, de esta cifra, dos mil 172 importados y 88 mil 762 infecciones en la comunidad. Un total de 17 mil 583 pacientes fueron recuperados de la enfermedad.A partir del 27 de abril, se realizaron cinco millones 107 mil 861 pruebas para 14 millones 391 mil 96 personas.Cuatro millones 478 mil 757 dosis de vacunas fueron administradas, de ellas cuatro millones 125 mil 156 recibieron una dosis y los 353 mil 601 restantes completaron el ciclo de dos inyecciones.Según el Ministerio de Salud, las personas mayores de 18 años de edad pueden registrar para vacunarse en la página web https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person./.