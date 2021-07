Toman muestra para realizar prueba de COVID-19. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam detectó desde las 12:00 (hora local) hasta las 18:00 de hoy 360 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 356 corresponden a la transmisión comunitaria, informó el Ministerio de Salud.

De los infectados por contagio local, Ciudad Ho Chi Minh registró 169, seguida por la provincia de Binh Duong (76), Long An (52), Tien Giang (29), Quang Ngai (ocho), Phu Yen (cinco), An Giang (cinco), Dong Thap (cuatro), Nghe An (tres) y Hue, Ha Tinh, Ben Tre, Bac Giang y Da Nang, con uno en cada localidad.

Con esas cifras, el número total de infectados del COVID-19 en Vietnam alcanzó hasta el momento 19 mil 933, incluidos 18 mil 75 del contagio local y mil 858 importados, mientras se reportaron 86 víctimas fatales por el mal.

A partir del 27 de abril pasado, cuando estalló la cuarta ola de coronavirus en el país, se confirmaron 16 mil 505 pacientes, de los cuales cinco mil 45 se recuperaron.

Las 14 provincias y ciudades que no han registrado nuevos portadores en las últimas dos semanas son Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Ha Nam, Nam Dinh y Quang Nam.

De los pacientes que reciben tratamiento en establecimientos médicos, 313 dieron negativo al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas por una vez, 132 en dos ocasiones y 74 hasta tres veces.

El Ministerio de Salud del país indochino exhorta a las personas a cumplir el protocolo sanitario 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) para frenar la propagación de la epidemia./.