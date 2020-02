Vietnam está controlando bien la situación de COVID-19 (Fuente: VNA)

Hanoi, 21 feb (VNA)- Vietnam está controlando bien la situación de la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), afirmó hoy la Dirección Nacional sobre la prevención y lucha contra esa pandemia.En una reunión efectuada en Hanoi, informó que desde el pasado 13 de febrero, en el país no se registró ningún nuevo caso de COVID-19.Enfatizó que los centros médicos en los niveles distrital, provincial y central de Vietnam son capaces de curar a los pacientes infectados con ese virus.Hasta el momento, 15 de los 16 casos de COVID-19 en el país recibieron el alta médica, anunció, y agregó que los casos sospechosos se encuentran bajo cuarentena en los hospitales para vigilar de cerca su estado de salud y garantizar que la epidemia no se propague a la comunidad.El doctor Tran Dac Phu, exdirector del Departamento de Medicina Preventiva, pronosticó que en el futuro podrán aparecer nuevos casos de COVID-19, sin embargo, Vietnam tiene la capacidad para controlar la epidemia y ofrecer tratamientos efectivos, garantizando así la seguridad para las actividades económicas, culturales y sociales.En cuanto a la actividad escolar, el viceministro de Relaciones Exteriores To Anh Dung informó que los territorios chinos de Taiwán y Hong Kong, así como Corea del Sur, Mongolia y algunas escuelas privadas en Laos adoptaron medidas para evitar la concentración de personas, en pos de garantizar la salud de los menores.Mientras, en Singapur, Malasia y Japón, las actividades docentes siguen realizando pero con medidas sanitarias intensivas, continuó.Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la reanudación de actividades en Vietnam, ya que el país logra controlar el COVID-19.Al compartir una opinión similar, el viceministro de Educación y Formación Nguyen Huu Do dijo que su cartera sugiere a las provincias y ciudades que consideren mantener la suspensión temporal de actividades escolares hasta finalizar febrero.La suspensión de clases a largo plazo genera dificultades para cumplir el plan de estudio del año académico 2019-2020, explicó.En relación con las informaciones falsas en redes sociales sobre la prohibición de vuelos de Vietnam a algunos países, el viceministro de Transporte Le Anh Tuan las desmintió y subrayó que su sector están centrado en garantizar la seguridad de los pasajeros, cumpliendo de manera cabal con las actuales normas de Vietnam para prevenir y enfrentar el COVID-19./.