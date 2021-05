La rueda de prensa ordinaria del gobierno (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam emitió un documento en el cual urgió a intensificar la revisión e inspección general a nivel nacional para detectar a las personas que ingresan ilegalmente a Vietnam, informó el jefe de la Oficina y portavoz de esta cartera, teniente general To An Xo.Durante una rueda de prensa ordinaria del gobierno efectuada la víspera, An Xo informó que en lo que va del año, alrededor de 150 mil personas ingresaron al país, de los cuales el número de casos de la entrada por vía terrestre y aérea fue respectivamente de 110 mil y 40 mil personas.La mayoría de los inmigrantes mencionados son expertos foráneos y vietnamitas residentes en el extranjero que regresan al país.Según estadísticas oficiales, se reportó el ingreso ilegal de mil 343 ciudadanos chinos a 39 localidades vietnamitas y el Ministerio de Seguridad Pública realizó el proceso legal contra 141 sujetos en 49 casos, detalló An Xo.La entrada ilegal a Vietnam es una violación de la soberanía nacional, que provoca riesgos del brote epidémico del COVID-19 y afecta los trabajos de los vietnamitas, afirmó el alto funcionario, enfatizando la necesidad de prevenir y controlar esos hechos ilícitos.Al referirse a las medidas adoptadas al respecto, An Xo pidió a las guardias fronterizas fortalecer la revisión y control estricto en las zonas fronterizas, además de realizar rastreos, sanciones y el procesamiento para los inmigrantes ilegales./.