Hanoi (VNA)- El equipo de fútbol masculino de Vietnam tuvo su primer partido ganado en las eliminatorias asiáticas del Mundial 2022 al derrotar 3-1 ante su similar de China en el encuentro de vuelta disputado en el estadio nacional de My Dinh, en Hanoi.Aunque ya no queda esperanza para el cuadro vietnamita de conseguir boletos para la Copa Mundial 2022, está decidido a dedicar un buen partido a la afición en el primer día del Año Nuevo Lunar 2022, según el periódico electrónico Nhan Dan.Apenas 9 minutos después del pitido inicial, los anfitriones rompieron la paridad en el marcador. Tras recibir el balón desde la banda izquierda del capitán Hung Dung, Tan Tai efectuó un cabezazo impecable sin dejar ningún chance para el portero rival.Solo 7 minutos después, otro pase certero de Hung Dung siguió convirtiéndose en una asistencia extraordinaria para que el delantero Tien Linh rematara cerca de la portería doblando la ventaja para los locales.Durante el resto de la primera mitad, los chinos crearon muchas oportunidades de gol, pero no pudieron vencer al arquero vietnam ita.En el minuto 49, los visitantes lograron meter el esférico en la portería vietnamita pero el gol fue anulado por posición adelantada.El tercer gol del conjunto del entrenador Park Hang-seo y sus discípulos llegó en el minuto 76. Phan Van Duc lanzó un zurdazo espectacular desde casi 30 metros.En los últimos segundos del juego, la escuadra china consiguió el gol de honor, sentenciando el 3-1.Esta victoria se considera un regalo significativo para los hinchas vietnamitas en el primer día del Año Nuevo Lunar.En el próximo partido, Vietnam chocará con Omán el 24 de marzo próximo en casa./.