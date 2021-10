Hanoi (VNA)- El Departamento de la Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam trabaja en la revisión y completamiento de varias disposiciones de la Ley de Acuicultura en aras de perfeccionar el mecanismo de gestión de la pesca y realizar las recomendaciones hechas por la Comisión Europea.La información fue dada a conocer por Nguyen Quang Hung , subjefe de esa entidad, al margen de la conferencia virtual con las localidades costeras organizada esta mañana por el mencionado Ministerio.Según el funcionario, la representación de la Comisión Europea evaluó que Vietnam está en el camino correcto y ha logrado un progreso muy positivo en esta materia.La demora en la realización de cuatro grupos de recomendaciones se debe a factores objetivos como el gran número de barcos pesqueros de Vietnam y la pequeña escala de la pesca.Dijo que la Comisión Europea no impondrá una "tarjeta roja", pero seguirá advirtiendo con una "tarjeta amarilla" hasta que Vietnam detenga la situación de operación ilegal de los pesqueros en aguas extranjeras y cumpla con sus recomendaciones.Según el Departamento de la Pesca, las localidades han instalado activamente equipos de seguimiento de viaje en los barcos que faenan en alta mar y los marcan de acuerdo con la ley al respecto.Hasta el momento, 27 mil 716 embarcaciones han instalado equipos de monitoreo.Las fuerzas funcionales desde el nivel central hasta el local han implementado muchas soluciones para prevenir y evitar que los pesqueros vietnamitas violen las aguas extranjeras.Las violaciones en las aguas de los países de la región tienden a disminuir paulatinamente, pero aún existen desarrollos complicados. Las localidades con muchos barcos que íncurren en esta falta son Ca Mau, Binh Dinh, Ba Ria-Vung Tau, Ben Tre y Kien Giang.La sanción administrativa por infracciones a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ha registrado cambios positivos en algunas localidades, pero no ha sido realmente estricta y existen inconsistencias entre las localidades./.