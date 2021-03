Hanoi (VNA)- Vietnam reporta hoy dos nuevos casos del COVID-19, de ellos, uno es importado y el otro corresponde al brote del mal en la provincia norteña de Hai Duong , según la Dirección nacional de lucha contra el mal.De acuerdo con la misma fuente, de tal manera, la cifra total de los infectados en el país ascendió a 2526, de ese grupo, 2004 se recuperaron.Precisó que la paciente número 2525 es una ciudadana vietnam ita que entró en el país de Malasia, a través del aeropuerto de Can Tho, en la homónima ciudad sureña. En tanto, el caso 2526 tuvo contacto directo con el infectado 2339 y había sido sometido a la cuarentena centralizada desde el 9 de febrero.Se registra 10 provincias y urbes que no han detectado ningún caso nuevo durante los últimos 24 días, a saber, Hoa Binh, Dien Bien, Ha Giang, Binh Duong, Hung Yen, Bac Giang, Gia Lai, Bac Ninh, Quang Ninh y Ciudad Ho Chi Minh. En tanto, Hanoi no ha registrado ningún portador del virus SARS-CoV-2 en las tres semanas recientes.Entre los pacientes que reciben aún tratamiento en centros médicos, 208 dieron negativo al menos una vez en la prueba para la detección del COVID-19.Según fuentes oficiales, Vietnam recibirá en marzo y abril alrededor de 4,177 millones de dosis de la vacuna contra el mal producida por AstraZeneca del Reino Unido gracias al apoyo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX Facility), mediante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.Por otra parte, el Ministerio de Salud del país indochino comparará otras 1,48 millones de dosis de AstraZeneca en abril próximo