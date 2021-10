Realizan análisis de pruebas del COVID-19 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam registró hoy tres mil 797 casos nuevos del COVID-19 en 47 provincias y ciudades del país, informó el Ministerio de Salud del país indochino.



En consecuencia, Ciudad Ho Chi Minh reportó mil 131 infecciones, seguida por Dong Nai (586), Binh Duong (533), Soc Trang (414), An Giang (170), Ca Mau (168), Kien Giang (82), Dong Thap (78), Tien Giang (70), Tay Ninh (64), Long An (47), Can Tho (43), Bac Lieu (40), Hau Giang (34), Gia Lai (30), Khanh Hoa (28), Thanh Hoa (27), Nghe An (25), Thua Thien-Hue (22), Tra Vinh (18), Vinh Long (15), Ha Nam (15), Quang Tri (13), Ba Ria-Vung Tau, Quang Binh y Ben Tre (cada localidad con 12 casos), Quang Nam y Binh Phuoc (con 11), Ninh Thuan, Son La y Binh Dinh (con nueve), Lam Dong y Dak Nong (con ocho), Quang Ngai (siete), Phu Tho (cinco), Kon Tum y Ha Tinh (con cuatro), Lai Chau, Yen Bai, Hung Yen, Thai Binh y Phu Yen (con dos), Hai Duong, Bac Giang, Lang Son, Lao Cai y Hanoi (con uno).



Desde el estallido de la pandemia, el país contó con 857 mil 639 casos infectados el COVID-19, lo que le ubica en la posición 40 de los 223 países y territorios.



La misma fuente señaló que 918 pacientes fueron declarados hoy recuperados de la enfermedad, elevando la cifra total de curados a más de 788 mil 923. Mientras el número de víctimas mortales llegó a más de 21 mil 043.



A partir del 27 de abril, se realizaron más de 20 millones 710 mil pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2. Más 59 millones de dosis de vacunas fueron administradas, de ellas 41 millones 811 mil 429 personas recibieron una dosis. /.

VNA