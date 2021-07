Hanoi (VNA)- El Ministerio de Salud de Vietnam informó que el país reportó hoy cuatro mil 795 casos nuevos del COVID-19, incluidos seis importados.Ciudad Ho Chi Minh aún registró el mayor número de casos en el país con tres mil 222 pacientes, seguida por Binh Duong (578), Dong Nai (162), Tien Giang (133), Dong Thap (66), Da Nang (61), Khanh Hoa (53), Hanoi y Long An (46 en cada una localidad), Can Tho (45), Vinh Long (43), Phu Yen (39), Ben Tre (34), Ba Ria-Vung Tau (26), Ninh Thuan (22), Kien Giang (20), Binh Thuan (14), Hau Giang y Dak Lak (10 en cada una), Vinh Phuc (nueve), An Giang y Nghe An (ocho en cada una), Binh Phuoc (seis), Bac Lieu y Bac Ninh (cuatro en cada una), Lam Dong, Quang Nam, Binh Dinh y Hung Yen (tres en cada una), Quang Ngai y Kon Tum (dos en cada una), Lang Son, Gia Lai, Bac Giang y Dak Nong (uno en cada una).En consecuencia, hasta el 20 de julio, Vietnam sumó 62 mil 820 casos infectados del COVID-19, incluidos 60 mil 735 infecciones locales y dos mil 85 importados. El número de los pacientes recuperados fue de 11 mil 443.A partir del 27 de abril, se realizaron cuatro millones 661 mil 532 pruebas para 12 millones 486 mil 26 personas.Más de cuatro millones de dosis de vacuna contra COVID-19 fueron administradas. De esta cifra, tres millones 995 mil 710 personas recibieron una dosis. /.