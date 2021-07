Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam registró desde las 6:00 hasta las 19h30 (hora local) dos mil 828 casos adicionales de COVID-19, lo que elevó el recuento de hoy a un nuevo récord de cinco mil 926 pacientes, informó el Ministerio de Salud.



De los casos recién detectados, 21 importados se sometieron a la cuarentena inmediatamente después de su entrada en el país, mientras que los dos mil 87 de contagio local se reportaron en Ciudad Ho Chi Minh (dos mil 310), Dong Nai (72), Dong Thap (65), Binh Duong (64), Da Nang (46), Long An (41), Phu Yen (39), Binh Thuan (37), Hanoi (33), Khanh Hoa (31), Can Tho (14), Hung Yen (13), Kien Giang (9), Binh Phuoc (7), Nghe An (5), Quang Ngai (4), Ninh Thuan (4), Bac Ninh (3), Binh Dinh (2), Ha Nam (2), además de Lam Dong, Thua Thien Hue, Bac Giang, Soc Trang, Dak Lak y Hai Phong, con uno en cada localidad.



Hasta el momento, el país acumuló 51 mil 771 casos de transmisión comunitaria y dos mil 59 importados. Desde el 27 de abril, se detectaron 50 mil 201 infectados, de ellos, siete mil 893 se recuperaron.



Un total 355 personas recibieron el alta médica hoy, lo que elevó a 10 mil 667 el total.

Mientras tanto, 29 pacientes fallecieron del 4 al 17 de este mes en Ciudad Ho Chi Minh, Long An, Binh Duong, Dong Thap, Bac Giang, Da Nang y Hanoi.



Hasta la fecha, Vietnam administró más de 4,2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gracias a esa labor, cerca de cuatro millones de personas recibieron la primera inyección y casi 305 mil cumplieron el ciclo de vacunación con dos dosis./.