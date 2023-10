Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Producción de arroz en el Delta del río Mekong . (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Expertos vietnamitas coincidieron en que la implementación del plan de desarrollo sostenible de un millón de hectáreas especializadas en el cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones asociado con el crecimiento verde en el Delta del Mekong es de suma importancia, al mejorar los ingresos para los agricultores.Durante un seminario sobre el papel de la asociación público-privada para materializar el proyecto hacia 2030, efectuado la víspera, el subdirector del Departamento de Cultivo Le Thanh Tung aclaró que el objetivo específico del plan es reducir el 20% de los costos de producción, equivalente a 9.500 mil millones de VND (404,25 millones de dólares).Además, mediante la aplicación de los procesos agrícolas sostenibles y la reorganización de la producción, se contribuirá a estabilizar los precios de venta de arroz, los cuales se espera que aumente un 10% en comparación con el cultivo tradicional.De esta manera, si se cultiva más de un millón de hectáreas de arroz en una zona especializada, los ingresos de la producción subirán a más de 16 billones de VND (680,85 millones de dólares).Según Truong Kien Tho, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo rural de la provincia de An Giang, este proyecto ayudará a los agricultores a responder a los requisitos cada vez más altos, como la adaptación al cambio climático, especialmente en la reducción de las emisiones de carbono en el cultivo de arroz.El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Tran Thanh Nam, señaló que la reorganización de áreas de cultivo de arroz de alta calidad según la cadena de valor entre los agricultores y las cooperativas, se vinculará estrechamente con las empresas proveedoras de materias primas y empresas de consumo. Esto ayudará a garantizar la calidad del producto y lograr un precio más alto y estable de venta, dijo.El hecho no sólo ayuda a los agricultores a beneficiarse del valor añadido de los granos de arroz, sino que también crea un proceso agrícola sostenible, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorra recursos y reutiliza los subproductos del cultivo de arroz y mejora la marca de arroz vietnam ita, anotó.Sobre las dificultades, según los expertos, la atracción de inversiones en la implementación del proyecto y el cambio de la conciencia de los agricultores en el cultivo devienen los dos factores más importantes.En la actualidad, la provincia de An Giang, donde se registró 150 mil hectáreas de cultivo de arroz, se centra en mejorar la conciencia y capacitar a los cultivadores para responder a los requisitos técnicos, además de modernizar la infraestructura. /.