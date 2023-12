Fuente: game4v.com

Hanoi (VNA) - Vietnam tiene muchas ventajas en el desarrollo de la industria de videojuegos, pero todavía enfrenta barreras y dificultades.

Según Vu Quoc Huy, director del Centro Nacional de Innovación (NIC), la industria de videojuegos es una de las ocho áreas claves que ayudarán a Vietnam a lograr avances revolucionarios, contribuyendo a la renovación de modelos de crecimiento basados en ciencia y tecnología, innovación y creatividad.

En Vietnam, durante los últimos 10 años, la industria se ha desarrollado rápidamente, con un ingreso de más de 500 millones de dólares, lo cual situó a Vietnam en el quinto lugar en el Sudeste Asiático.

De hecho, la industria de videojuegos ha ayudado a Vietnam a crear muchos empleos con alto valor económico y competitividad global en programación, diseño y gráficos de juegos.

El informe de 2022 de la empresa de análisis y datos móviles App Annie muestra que Vietnam ocupó el primer lugar en la región del Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda (ANZSEA) con hasta cinco nombres que aparecen en la lista de las 10 principales empresas desarrolladoras de videojuegos.

Según un plan del Ministerio de Información y Comunicación, los ingresos de la industria de videojuegos aumentarán de 600 millones de dólares a mil millones de dólares en los próximos cinco años.

Actualmente, la industria del videojuego resulta un área prioritaria en el desarrollo económico en muchos países del mundo para aumentar su poder blando. Sin embargo, en Vietnam, esta industria todavía tiene muchos prejuicios sociales cuando se le considera un juego adictivo, capaz de generar varios impactos negativos en los jugadores; además cuesta dinero, tiempo y no aporta beneficios prácticos.

Vietnam aún no ha formado un ecosistema de “gaming” y las empresas del sector no han aprovechado para cooperar entre sí. En términos de promoción de productos y expansión del mercado, no se han encontrado juegos vietnamitas de alta calidad. Al mismo tiempo, los recursos humanos en la industria son escasos y débiles.

Según La Xuan Thang, director de publicación de juegos de la compañía VNG, resulta necesario un reconocimiento oficial para la industria del videojuego, considerándola un pilar de la economía digital, para tener una gestión adecuada, una estrategia y hoja de ruta de desarrollo.

Con tal de desarrollar la industria, el Ministerio de Información y Comunicación ha elaborado una hoja de ruta del sector para el período 2022-2027, centrándose en resolver cuestiones importantes como la creación de mecanismos de políticas preferenciales, la gestión del mercado y el apoyo a la formación de recursos humanos./.

