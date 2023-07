Los barcos de pesca en alta mar están anclados en el puerto pesquero de My Tan en la comuna de Thanh Hai (distrito de Ninh Hai, Ninh Thuan). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Al continuar implementando las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), el sector de agricultura de Vietnam, en coordinación con las localidades, reforzará la gestión de las embarcaciones pesqueras para que faenen en áreas permitidas y proporcionen el diario completo de la explotación.



El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam informó que luego de más de cinco años de sufrir la advertencia de “tarjeta amarilla” de la CE, el país ha logrado cambios significativos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



El número de barcos pesqueros hasta la fecha ha disminuido en cerca de 10 mil en comparación con 2019, mientras el otorgamiento de cupos de explotación ha sido considerado y ajustado por la industria.



La base de datos nacional de pesca (VNFishbase) se ha implementado en 31 localidades relevantes y, actualmente, el porcentaje de buques pesqueros de seis metros o más de eslora con el software VNFishbase alcanza el 82,7 por ciento.



Se han instalado, en embarcaciones de 15 metros o más, dispositivos de la conexión satelital (VMS), ocupando el 97,7 por ciento.



Ha Le, director del Centro de Información Pesquera del Departamento de Acuicultura, dijo que su entidad ha garantizado el mantenimiento de la operación del sistema de seguimiento de embarcaciones pesqueras las 24 horas del día en los últimos meses.



A través del monitoreo y supervisión, el centro aún detecta el estado de los barcos pesqueros que pierden la conexión con frecuencia o por más de 10 días en el mar y, de esa forma, informa oportunamente a los organismos y unidades correspondientes para su verificación y tramitación.



Con el fin de minimizar la situación de la desconexión de los barcos, sugirió que las localidades fortalezcan la divulgación, inspección y manejo de las infracciones administrativas, especialmente poner sanciones estrictas a los que violan las normas sobre VMS.



Además, las fuerzas de gestión en los puertos marítimos deben controlar de cerca los barcos y no dejar salir al mar a los que no mantienen el funcionamiento de VMS, remarcó.

Con el fin de monitorear de cerca a los barcos pesqueros en el mar y al mismo tiempo asegurar una buena preparación para el encuentro con la delegación de Inspección de la CE, por cuarta vez en octubre venidero, Nguyen Quang Hung, jefe del Departamento de Control de Pesca, enfatizó la importancia de seguir desplegando estrictamente en las localidades las directivas del Primer Ministro, con vistas a eliminar la advertencia de "tarjeta amarilla".



Hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas fuertes para evitar la explotación ilegal de las embarcaciones pesqueras en áreas marítimas extranjeras, entre otros aspectos./.