Médicos en un establecimiento para pruebas rápidas de COVID-19 en Hanoi. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam no registró hoy caso nuevo alguno de la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19), hecho con el cual mantuvo la cifra total en 267 pacientes, de ellos 171 recuperados satisfactoriamente.

De esa suma, 160 ingresaron en Vietnam de otros países, mientras que se detectaron 107 casos de transmisión local. Los graves pacientes mostraron señales positivas.

Al seguir la tendencia a la baja del contagio, Vietnam decidió prolongar las medidas de distanciamiento social en 12 localidades, entre ellas Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Durante una reunión del Ejecutivo del gobierno con el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Control de la COVID-19, el primer ministro del país, Nguyen Xuan Phuc, declaró que las localidades con mayor riesgo de infección, a saber: Hanoi, Lao Cai, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Binh thuan, Khanh Hoa, Ho Chi Minh, Tay Ninh y Ha Tinh, continuarán esas medidas hasta los días 22 y 30 de abril dependiendo de la situación en cada una y podrán extender aún más las restricciones si la infección lo requiriese.

Mientras, las provincias y ciudades clasificadas en riesgo como Binh Duong, Can Tho, Dong Nai, Ha Nam, Hai Phong, Kien Giang, Nam Dinh, Nghe An, Thai Nguyen, Thua Thien- Hue, Soc Trang, Lang Son, An Giang, Binh Phuoc y Dong Thap seguirán con las medidas de distanciamiento social hasta el 22 de abril.

Durante la reunión, el jefe del gobierno también reconoció los resultados alentadores alcanzados por el pueblo tras cumplir con rigor durante los últimos 14 días las normas restrictas.

“Solo nuestro régimen, nuestro Partido Comunista y nuestro pueblo son capaces de alcanzar esos logros,” afirmó, al alabar los modelos destacados en la asistencia a la comunidad y a aquellos en primera línea del enfrentamiento a la pandemia.

Solicitó el continuo apoyo del público a los esfuerzos del gobierno y exhortó a mantener la alerta más alta, al señalar que el país sigue enfrentando riesgos de transmisión local.

También afirmó que el enfrentamiento efectivo y sostenible a la COVID-19 debe basarse en el mantenimiento de la continuidad -a cierto nivel- de las actividades económicas.

En ese sentido, reiteró la estrategia de Vietnam de identificar y controlar rápidamente los focos de contagio para frenar la propagación del virus y minimizar las pérdidas humanas, así como de reducir los impactos en la situación socioeconómica y prepararse para los peores escenarios de la epidemia.

Orientó, además, a reducir gradualmente las medidas de distanciamiento social, con cuidado y políticas sincrónicas, en concordancia con la situación de cada localidad./.