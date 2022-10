Moscú (VNA) Vietnam tiene un entorno político y comercial estable, con muchos incentivos y beneficios para los inversores extranjeros, de los cuales Rusia se considera un país prioritario y amigo.Así lo calificó el experto ruso Grigory Trofimchuk en un análisis sobre el papel de la ASEAN, en general, y de Vietnam, en particular, en un esfuerzo por promover la política exterior hacia el Este de Rusia en el actual contexto mundial, que fue publicado el 17 de octubre en el diario Independent, el prestigioso sitio internacional de noticias y análisis político de Rusia.Según el autor, la relación entre Rusia y la ASEAN se estableció hace más de 30 años y se ha elevado el nivel al de asociación estratégica. En Rusia , los 10 estados miembros de la ASEAN son bien conocidos. Grigory Trofimchuk aprecia mucho el papel y la posición de Vietnam en la política y la economía mundiales.Resaltó que, tras completar su papel como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vietnam fue elegido inmediatamente miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2023-2025.El experto Trofimchuk pidió a Rusia que muestre más claramente su papel en la solución de los problemas de la región de Asia-Pacífico en general, y del Sudeste Asiático en particular en la política de “giro hacia el Este” y Vietnam deviene un socio potencial para este papel de puente./.