Hanoi, (VNA)- Vietnam enfrentará al subcampeón Irán, Indonesia y la India en el grupo C del Campeonato Asiático de Fútbol sub 16, de acuerdo con el sorteo efectuado en Malasia.El resultado, dado a conocer la víspera, ubicó al anfitrión Malasia en la tabla A con Japón- dos veces proclamados ganador del torneo-, Tailandia y Tayikistán.Mientras tanto, la llave B reúne a la República Popular Democrática de Corea, Omán, Yemen y Jordania.Iraq, poseedor del título, jugará contra Australia, Corea del Sur y el debutante Afganistán en el grupo D.El evento se celebrará del 20 de septiembre al 7 de octubre próximo en Malasia. Los cuatro mejores equipos representarán a Asia en la Copa Mundial sub 17 de la FIFA, que tendrá lugar en Perú el próximo año.- VNA