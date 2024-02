Ciudad Ho Chi Minh (VNA) En la actualidad, los costos del transporte sobre los gastos totales de logística de Vietnam se encuentran en un nivel muy alto, hasta más del 60%, y resultan casi el doble que en otros países, según estadísticas de empresas de procesamiento y exportación.La fabricación y el consumo de productos agrícolas son siempre dos etapas estrechamente relacionadas en el desarrollo de esos rubros. Sin embargo, en realidad, la logística representa actualmente un gran coste en la estructura de precios de dichos reglones.Esto erosiona los beneficios que los rubros agrícolas aportan a los productores y las empresas; por lo tanto, el problema de resolver los costos logísticos está causando dolores de cabeza a muchas empresas que procesan y exportan productos agrícolas vietnamitas.Además, los asuntos en la cadena logística, incluidos el almacenamiento en frío y a largo plazo, constituyen obstáculos en el campo.El hecho de que los costos logísticos aumenten continuamente y no muestren signos de retroceso, ha causado dificultades a las empresas.

Actualmente, Vietnam exporta muchos tipos de productos agrícolas al extranjero y las empresas también han calculado cuidadosamente el problema de los costos para poder competir en el feroz mercado internacional.Sin embargo, el país aún depende en gran medida de las compañías navieras extranjeras y parece difícil reducir los costos logísticos.Le Hang, directora de Comunicación de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), indicó que las actuales tensiones en el Mar Rojo han revelado una vez más las deficiencias de la industria logística del país indochino, cuando las compañías navieras extranjeras dominan, monopolizan y determinan los precios, además de decidir aumentar los fletes junto con los servicios de transporte.Tran Thanh Hai, subjefe del Departamento de Exportación e Importación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, compartió que las dificultades actuales en el Canal de Panamá no sólo se deben a los impactos humanos, sino también al clima seco, por lo cual los barcos que transitan por allí necesitan reducir su carga, lo que afecta el transporte de mercancías.Por tal razón, Vietnam también está calculando un plan de transporte de respaldo temporal para esta ruta a fin de llevar mercancías a Estados Unidos y Europa, comunicó.Expertos en la industria de la logística evalúan que Vietnam dispone de gran potencial en productos de exportación, así como en el desarrollo de la logística para servir al transporte de bienes de exportación.Elias Abraham, director ejecutivo de la compañía Zim Integrated Shipping Services en Ciudad Ho Chi Minh, comentó que hace 15 años Vietnam no contaba con ningún servicio para llevar mercancías a Europa y Estados Unidos.Sin embargo, actualmente según las estadísticas, existen más de 200 rutas hacia estas zonas, remarcó.Según especialistas, Vietnam debe desarrollar una variedad de centros logísticos, no sólo centrándose en un área o una provincia, sino también diversificándose y, al mismo tiempo, resulta necesario promover con rapidez la tendencia de aplicar la transformación tecnológica moderna en el sector, con vistas a mejorar los costos.Por otro lado, Tran Duy Dong, viceministro de Planificación e Inversión de Vietnam, subrayó que con el fin de elevar la competitividad de la mencionada industria en el contexto de la integración económica internacional y la Cuarta Revolución Industrial, resulta necesario mejorar rápidamente las políticas y leyes sobre servicios logísticos.Estado de Vietnam necesita mejorar la infraestructura logística, continuar revisando planificaciones y planes para asegurar la sincronización de la infraestructura y los servicios de transporte, con el objetivo de desarrollar la industria de servicios logísticos, apuntó./.