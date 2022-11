El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh (izquierda), y su homólogo camboya no, Samdech Techo Hun Sen, (Fuente:VNA)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo camboyano, Samdech Techo Hun Sen, testimoniaron la firma de un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el campo de finanzas y el sistema de pago entre el Banco Estatal de Vietnam y el Banco Nacional de Camboya. (Fuente:VNA)

El Primer Ministro Pham Minh Chinh y una delegación de alto rango del Gobierno de Vietnam en el Monumento de Amistad Vietnam- Camboya (Fuente:VNA)

Phnom Penh (VNA)- Vietnam y Camboya ratificaron la voluntad de promover aún más sus relaciones en la Declaración Conjunta emitida en ocasión de la visita oficial del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a la nación vecina del 8 al 9 de noviembre.En el documento, ambas partes expresaron la disposición de reforzar los nexos binacionales según la divisa de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y estabilidad a largo plazo”, de respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de cada uno, así como el principio de no intervenir en los asuntos internos del otro y de resolver los problemas que surjan por medios pacíficos.Convinieron en impulsar la cooperación económica, apoyarse mutuamente en el desarrollo de una economía resiliente y autosuficiente y garantizar una integración internacional amplia y efectiva.De esa manera, anunciaron que pronto se completará el plan maestro para conectar las dos economías para 2030.En campo de defensa y seguridad, las dos partes acordaron fortalecer la colaboración basada en el principio de no permitir que ninguna fuerza hostil use su territorio en detrimento de la seguridad y los intereses del otro.Enfatizaron también la necesidad de coordinarse estrechamente en la protección ciudadana de acuerdo con la Convención de Viena de 1963, la lucha contra delitos transfronterizos como la trata de persona, el narcotráfico y el contrabando, y la ciberseguridad.Las dos partes coincidieron en continuar impulsando esfuerzos conjuntos para encontrar y repatriar los restos de voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya, además de acelerar la repatriación de los cuerpos de los soldados del Frente Unido de Salvación Nacional de Camboya.Se pronunciaron por construir una frontera terrestre de paz, estabilidad y cooperación, así como firmar un acuerdo sobre cruces fronterizos entre los dos países en el futuro y elevar la eficiencia operativa del sistema de puertas fronterizas.Las dos partes continúan fortaleciendo la coordinación en los marcos multilaterales como las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para abordar los desafíos globales, y trabajarán juntos en los foros regionales y subregionales, incluida el mecanismo de cooperación del Mekong.Destacaron la importancia de mantener y promover la paz, la seguridad, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, impulsar el diálogo, aumentar la confianza y resolver controversias por medios pacíficos de conformidad con las leyes internacionales, incluida la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).Abogaron por materializar la postura de la ASEAN de no usar la fuerza ni amenazar con emplearla, asegurar la plena y efectiva implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), y trabajar juntos para la pronta finalización del Código al respecto (COC), de conformidad con el derecho internacional./.