En el evento (Fuente:VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) – Las fuerzas de guardacostas de Vietnam y China realizaron un patrullaje conjunto en las aguas adyacentes a la línea de delimitación de los dos países en el Golfo de Tonkin, del 11 al 13 de abril.Se trata de la primera patrulla conjunta en esas aguas este año y la sexta desde que expiró el acuerdo de cooperación pesquera entre Vietnam y China en el Golfo de Tonkin, el 30 de junio de 2020.Cada parte envió dos barcos para unirse a la patrulla, que cubrió aguas a lo largo de 13 puntos en la línea de delimitación con una distancia total de 255,5 millas náuticas desde el punto 48 kilómetros al Noreste de la isla Con Co hasta el punto 14 millas al Sureste de la isla Tran.Durante el patrullaje, las dos partes realizaron conversaciones cara a cara, monitoreo de los barcos pesqueros de ambos países que operan en las aguas adyacentes a la línea de delimitación y actividades de comunicación sobre el cumplimiento legal.En esta ocasión, la fuerza de la guardia costera vietnamita creó un grupo de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de las normas relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) por parte de los barcos pesqueros vietnamitas.La fuerza también realizó una ceremonia para rendir homenaje a los soldados caídos y las personas que murieron en el Golfo de Tonkin.El comandante de la Guardia Costera de Vietnam, el mayor general Le Quang Dao, quien lideró la parte vietnamita en la patrulla conjunta, dijo que la actividad es un éxito en todos los aspectos, contribuyendo al desarrollo de los lazos entre los dos países, en general, y las dos fuerzas de guardias costeras, en particular./.