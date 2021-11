El primer ministro Pham Minh Chinh se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand (Fuente: VNA)

El presidente francés Emmanuel Macron da la bienvenida al primer ministro Pham Minh Chinh (Fuente: VNA)

París (VNA)- Vietnam y Francia emitieron hoy una declaración conjunta en ocasión de la visita oficial del 3 al 5 de noviembre del primer ministro Pham Minh Chinh a París, en la cual ambas partes afirmaron la determinación de profundizar las relaciones de asociación estratégica bilateral.Según la declaración conjunta, en las conversaciones sostenidas entre Minh Chinh y su homólogo francés, Jean Castex, ambas partes elogiaron la relación duradera entre Vietnam y Francia.Con vistas al 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 2023, los dos jefes de gobierno acordaron intensificar los intercambios y contactos de alto nivel y promover la cooperación en todos los campos, así como la implementación de proyectos estratégico de alta tecnología.Vietnam valoró el papel de Francia y la Unión Europea (UE) en el Indo-Pacífico, así como sus estrategias que confirman el interés en la región.Francia y Vietnam compartieron posiciones cercanas sobre los principales asuntos regionales e internacionales, particularmente en las áreas de seguridad, salud y desarrollo sostenible. En las estrategias francesas y europeas sobre el Indo-Pacífico, Vietnam, como todos los miembros de la ASEAN, ocupa un lugar esencial.Los dos jefes de gobierno adoptaron la declaración de siete puntos, la cual se refiere a diversos sectores de cooperación bilateral con el fin de profundizar la asociación estratégica entre los dos países y enfrentar los desafíos globales.Vietnam y Francia ratificaron su solidaridad frente al COVID-19 y la importancia de promover el acceso justo y equitativo a las vacunas y medicamentos de tratamiento de la enfermedad. Vietnam entregó una gran cantidad de mascarillas sanitarias a Francia en 2020, mientras el país europeo donó dos millones de dosis de vacuna a Hanoi este año.También reafirmaron su deseo de fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes. Los dos países subrayaron el importante papel del multilateralismo, en el que las Naciones Unidas (ONU) ocupa el lugar central, y expresaron su apego a la Carta de la ONU, especialmente la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos, los derechos y libertades fundamentales para el desarrollo de cada país.Sobre el cambio climático, mientras se llevaba a cabo la Conferencia de las Partes sobre el Cambio climático (COP26), las dos partes reafirmaron la voluntad de fortalecer su cooperación y su determinación de promover el crecimiento sostenible en el espíritu de la Agenda 2030 por el desarrollo sostenible.Francia prometió continuar apoyando a Vietnam hacia una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono, mientras continúa fortaleciendo su capacidad para adaptarse a la variación climática.En el campo de la defensa y la seguridad, mientras Francia y Vietnam celebran el 30 aniversario de su relación de defensa, las dos partes manifestaron su deseo de dar un nuevo impulso a este aspecto en el marco de la asociación estratégica bilateral a través de la conducción de un proyecto de estructuración que confirma el nivel de confianza mutua entre los dos países.Acogieron con satisfacción los intercambios en el marco del diálogo sobre cuestiones estratégicas y la cooperación de defensa Vietnam-Francia.Expresaron la intención de seguir cooperando en la formación de oficiales en Francia, en el ámbito del aprendizaje del francés, en particular con miras al despliegue de fuerzas vietnamitas en operaciones de mantenimiento de la paz en comunidades francófonas.Francia y Vietnam trabajarán para fortalecer la aplicación de las asociaciones entre la UE y Vietnam y la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en el marco de la estrategia Indo-Pacífico de la UE y de la Presidencia francesa del bloque europeo en el primer semestre de 2022.Por otro lado, reafirmaron el compromiso al respeto pleno de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, así como con la solución pacífica de las disputas y la exclusión del uso o la amenaza de la utilización de la fuerza.Ratificaron la importancia de mantener la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en todos los mares y océanos, en particular en el Mar del Este, de conformidad con los principios del derecho internacional.Acogieron con satisfacción el papel central de la ASEAN a favor del diálogo, la cooperación, el derecho internacional; apoyaron los esfuerzos del bloque y China para implementar plena y efectivamente la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y lograr un Código al respecto (COC) en un futuro próximo efectivo, sustancial y de conformidad con el derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982.Francia saludó la notable labor realizada por Vietnam, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2020-2021, y felicitó la estrecha cooperación implementada por los dos países a lo largo de este mandato.Francia y Vietnam se comprometieron a unirse ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID19. Las dos partes reafirmaron su determinación de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión para apoyar la recuperación económica. En este espíritu, llevarán a cabo el Diálogo Económico de Alto Nivel, principal foro de diálogo económico bilateral, si es posible en enero de 2022, en un formato que permitirá avances concretos.Ambas partes acordaron la importancia de lograr la plena y rápida implementación del tratado de libre comercio entre la UE y Vietnam que entró en vigor en agosto de 2020.En términos de movilidad urbana, las dos partes destacaron la importancia del proyecto de la línea 3 del metro de Hanoi, financiado con más de 500 millones de euros por Francia y confirmaron el objetivo de poner en funcionamiento la parte elevada del metro a finales de 2022.En el sector espacial, Francia y Vietnam abogaron por continuar la cooperación tanto en el área de satélites como en el uso de imágenes satelitales en múltiples sectores, incluyendo agricultura, meteorología, hidrología, adaptación al cambio climático y prevención de riesgos naturales.Ambas partes consideraron la cooperación entre las localidades como un pilar de la cooperación bilateral que contribuye al fortalecimiento de los lazos y la solidaridad entre los dos países y los dos pueblos.La próxima conferencia de cooperación entre las localidades en Hanoi a fines de 2022 será un paso importante para la conclusión de nuevas asociaciones./.