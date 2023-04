La subjefa de la AEV, Ha Thi My Dung, y el contralor y auditor general de Nueva Zelanda, John Ryan (Fuente:VNA)

En el evento (Fuente:VNA)

Wellington (VNA)- La Auditoría Estatal de Vietnam (AEV) y la Auditoría de Nueva Zelanda compartieron experiencias y soluciones para mejorar la calidad de sus labores durante una sesión de trabajo reciente entre la subjefa de la AEV, Ha Thi My Dung, y el contralor y auditor general de Nueva Zelanda , John Ryan, como parte de la visita de la primera al país oceánico.En la reunión, My Dung agradeció las contribuciones de la Auditoría de Nueva Zelanda como miembro de entes internacionales como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico (PASAI) y la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI).También, elogió el apoyo de la parte neozelandesa a la AEV en el proceso de participación en organizaciones multilaterales como la INTOSAI y la ASOSAI, especialmente cuando la AEV fue sede de la XIV Asamblea de la ASOSAI y se desempeñó como presidente de la ASOSAI en el período 2018-2021.La AEV desea promover aún más las actividades de cooperación bilateral; fomentar los intercambios de experiencias; y celebrar seminarios conjuntos para intercambiar y compartir experiencias especializadas en auditoría, especialmente auditoría de contratación pública y auditoría ambiental, subrayó.También, espera recibir el respaldo de la Auditoría de Nueva Zelanda para su candidatura a integrante del Comité de Auditoría de ASOSAI para el período 2024-2027 en la XVI Asamblea de ASOSAI en 2024, afirmó My Dung.Al dar la bienvenida a la delegación de AEV, Ryan informó a los invitados sobre la estrategia de desarrollo de su entidad en los próximos años, particularmente en el período 2023-2028. La parte de Nueva Zelanda también compartió sus experiencias de auditoría en la implementación de objetivos de desarrollo sostenible./.