El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (izquierda) y su homólogo ruso, Vladimir Putin, (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- Vietnam y Rusia emitieron la Declaración Conjunta sobre la Visión de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países hasta 2030.El documento de siete puntos reitera que la asociación estratégica integral entre los dos países se basa en los nexos de amistad tradicional de larga data y la cooperación por beneficios mutuos, cultivados por generaciones, probados por el tiempo e invariables a través de los altibajos de la historia.Ambas partes ratifican la voluntad de fortalecer esos lazos hasta 2030, los cuales se establecen basados en la igualdad soberana, integridad territorial y autodeterminación nacional, sin intervención en los asuntos internos, ni uso o amenaza de utilizar la fuerza, así como la solución pacífica de las disputas.Afirman no aliarse o acordar con un tercero para tomar acciones que perjudiquen la independencia, soberanía e integridad territorial, así como sus intereses básicos. El desarrollo de las relaciones Vietnam-Rusia no está en contra de ningún otro.La declaración enfatiza que los dos países continúan desarrollando el diálogo político amplio y práctico de alto nivel; fortalecen la cooperación en defensa, seguridad y técnica militar sobre la base del derecho internacional, por la paz y estabilidad en la región y el mundo; y promueven el diálogo estratégico sobre defensa y coordinan para mejorar la eficiencia del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia sobre la colaboración en la técnica militar.Consideran la cooperación económica como un pilar importante de la asociación estratégica integral, y ratificaron la determinación de promover la cooperación de educación-formación y ciencia-tecnología, y el apoyo a la construcción del sistema de relaciones internacionales más equitativo y democrático sobre la base del respeto del derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).Ambas naciones no apoyan la imposición económica y las sanciones unilaterales que no pasan por el Consejo de Seguridad de la ONU y violan el derecho internacional.Afirman su apoyo al multilateralismo en las relaciones internacionales y el papel de coordinación de la ONU en la garantía de la paz, seguridad, desarrollo sostenible, así como la mejora de la eficiencia operativa, la democracia y la reforma de la mayor organización internacional.Vietnam y Rusia ratifican que la universalidad y unidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 constituye el marco jurídico de todas las actividades en el mar y los océanos y desempeña un papel fundamental en la cooperación de todos los estados, regional e internacional. En este sentido, destacan la necesidad de mantener la integridad de la Convención.Los dos países se comprometen a trabajar juntos para garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo, y el comercio sin obstáculos, y abogan por actuar con moderación, no utilizar o amenazar con el uso de la fuerza, y resolver las disputas entre las partes por medios pacíficos de conformidad con los principios y estándares comunes del derecho internacional, incluida la UNCLOS, así como las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI).Vietnam y Rusia apoyan la implementación plena y efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este firmada en 2002, y acogen con satisfacción los primeros esfuerzos para adoptar un Código de Conducta al respecto.Ambas naciones continúan fortaleciendo y profundizando la asociación estratégica entre la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia ; y promueven una cooperación eficaz sobre la base del Plan de acción integral para implementar la Asociación Estratégica Rusia-ASEAN en el período 2021-2025./.