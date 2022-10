Hanoi (VNA)- La visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a China del 30 de octubre al 2 de noviembre, profundizará las relaciones bilaterales, especialmente en comercio.A pesar de que la pandemia de COVID-19 y las fluctuaciones geopolíticas han afectado la economía y el comercio mundial, los nexos comerciales Vietnam - China no ha dejado de desarrollarse y logrado muchos resultados notables. Específicamente, China continúa siendo el mayor socio comercial de Vietnam y este último se ha convertido en el sexto socio principal del país más poblado del mundo y su más grande en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Según el Ministerio de Comercio e Industria de Vietnam, China deviene el segundo mayor mercado de exportación de la nación indochina, con una escala ascendente a 55,9 mil millones de dólares, un aumento de 37 veces en comparación con 2002.Las estadísticas aduaneras de Vietnam muestran que el valor del trasiego mercantil bilateral alcanzó 165,8 mil millones de dólares en 2021, para un alza del 24,6 por ciento en comparación con 2020. En particular, las exportaciones de frutas entre ambos países registraron muchos resultados sobresalientes, pues se empezó a experimentar las ventas de la fruta de la pasión vietnamita a China desde julio pasado y también se envió oficialmente el primer lote de durian fresco del país indochino al gigante asiático en septiembre.En los primeros nueve meses del año, el valor del comercio binacional sumó 41,22 mil millones de dólares, lo que equivale a un incremento interanual del 6,22 por ciento y representa el 14,6 por ciento de las exportaciones totales de Vietnam al mundo.Sin embargo, con el crecimiento de la economía y junto con el incremento de los ingresos de la población, China ya no es un mercado de fácil acceso, por lo que las empresas vietnamitas deben cambiar sus métodos de producción hacia la seguridad y estándares específicos, gestionar los procesos agrícolas y cumplir con los requisitos de trazabilidad.Se trata de una oportunidad pero a la vez un desafío que las compañías vietnamitas deben atender, comentaron los expertos.Con el fin de brindar información y recomendaciones a las empresas, la Agencia de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio, emitió un manual para la exportación de frutas y verduras al mercado chino, un componente del proyecto del Gobierno para promover las actividades de comercio transfronterizo./.